Quei marciapiedi da rivedere: "Ecco la mappa dei disagi e dove bisogna metter mano"

A Fermo manca una visione di sicurezza e accoglienza per gli studenti e non solo. A dirlo è Elvezio Serena, già docente, presidente onorario di Italia nostra, da privato cittadino segnala che in diverse zone della città sono stati sistemati e abbelliti i marciapiedi, da Santa Caterina a via XX Giugno, molto però c’è ancora da fare: "Con un ulteriore sforzo potrà essere rinnovato il marciapiede nel tratto terminale di viale Bellesi, incrocio via Marchionni, adiacente il palazzo della meccanica del Montani, che versa in condizioni pietose. Un marciapiede che è percorso giornalmente da studenti, docenti e collaboratori scolastici anche perché il Museo M.I.T.I. è utilizzato, si spera provvisoriamente, per la didattica. Ma anche entrambi i lati del marciapiede lungo via Padre Serafino Marchionni, a fianco della Casa di Reclusione e delle antiche Officine, devono essere rifatti".

Serena segnala anche la necessità di rinnovare la Scala di collegamento in cemento tra viale Bellesi e via Corridoni, frequentatissima dagli studenti del Montani che si recano in Palestra, ma anche da studenti dell’IPSIA "O. Ricci" che salgono per prendere i pullman: "La scaletta, realizzata molti anni fa quando il Montani era frequentato da migliaia da studenti provenienti da varie parti d’Italia, è oggi notevolmente consumata. Qui ci vuole anche una verniciatura della ringhiera, operazione che non ha costi esorbitanti. Con i due nuovi sovrappassi su via Salvo d’Acquisto e via Cardarelli è necessario migliorare la sicurezza e la piena fruibilità dei vari percorsi nella zona, e questo è un anello della catena".

Tra il Montani, che raggiungerà i 170 anni di vita il 6 aprile 2024, e l’Ipsia Ricci nella zona circolano giornalmente oltre 2000 studenti, più centinaia tra insegnanti e personale ATA: "Bisogna prestare molta attenzione alla mobilità pedonale e studiare soluzioni per migliorarla. In viale Bellesi, ad esempio, non essendoci marciapiedi si è costretti a passare sempre in mezzo alla strada.

Strada che dovrebbe essere a traffico locale, inevitabilmente attraversata da decine di pullman, a cui però si aggiungono auto private che spesso sfrecciano in velocità. Anche nella zona del Poliambulatorio ex INAM dovrebbero essere sistemati i marciapiedi, specialmente in via Mistichelli e in via Baccio.

Quando c’è un marciapiede a norma, oltre a facilitare il transito in sicurezza soprattutto di anziani, giovani e diversamente abili, si evita che le auto vi salgano sopra e ostacolino il passaggio di pedoni. E’ vero che un giorno l’ospedale non ci sarà più, e probabilmente anche la casa di reclusione sarà spostata, ma quegli edifici dovranno pur essere riutilizzati per altre funzioni, e ci troviamo comunque in un quartiere popoloso e abbastanza centrale".