"Quel piccolo squalo aveva bisogno di aiuto"

"In questa estate, ma è stato così anche negli ultimi 2-3 anni anni, nel nostro mare abbiamo visto tornare i delfini, che ormai sono diventati una attrazione per i bagnanti, ma anche tartarughe, a volte anche di grandi dimensioni. Di verdesche al largo ce ne sono parecchie ma ad almeno un miglio dalla costa. A riva non ne abbiamo mai viste e sono tanti anni che frequentiamo il mare. Quello dell’altro giorno è stato un evento del tutto inusuale": è il racconto dei ragazzi del Kyte Beach, kitesurfer che da anni hanno una loro concessione proprio sul finire del lungomare sud e all’inizio del lungomare centro e che, per il fatto di cavalcare le onde del mare con i loro coloratissimi aquiloni, hanno un punto di vista privilegiato della situazione della fauna marina nel litorale elpidiense. E, quando, l’altro giorno, hanno notato una ‘macchia’ scura sulla battigia si sono subito incuriositi. Una curiosità che si è trasformata in sorpresa quando hanno constatato che si trattava di un esemplare di verdesca, di uno piccolo squalo azzurro che, solitamente, si trova in acque profonde e tropicali, in tutto il mondo.

Un tempo la loro presenza nel mar Adriatico non era eccezionale, ma nei tempi più recenti, a causa della pesca intensiva e dell’inquinamento, il numero di questi squali azzurri è diminuito per cui vederli è cosa rara, ancora di più ritrovarseli a riva. "E’ del tutto straordinario che sia arrivato sulla battigia. Forse era un pesce che stava morendo e ha perso l’orientamento oppure era un esemplare giovane entrato nella zona protetta dagli scogli e non è riuscito ad uscirne. Resta il fatto che è la prima volta che ci capita una verdesca così vicino alla costa. L’abbiamo trovata che si dimenava come fanno i pesci quando si trovano in poca acqua e ne cercano di più profonda" raccontano. Pur essendo particolarmente vorace, la verdesca non attacca l’uomo. Superata la curiosità, la preoccupazione è stata di riconsegnare lo squaletto al mare: "Alla fine uno di noi lo ha preso per la coda, spingendolo al largo". Un lieto fine per la verdesca e la conferma che il mare sta accogliendo una fauna che suscita grande curiosità e simpatia, i delfini su tutti. Uno spettacolo che i kytesurfer possono ammirare quando, a loro volta, danno spettacolo, avventurandosi tra le onde con i loro aquiloni.

Marisa Colibazzi