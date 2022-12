"Quella variante non è affatto a cemento zero"

"La variante di Campiglione è tutt’altro che a ‘cemento zero’". Ne è convinto Stefano Fortuna, consigliere comunale del Movimento 5 stelle, che spiega come le modifiche apportate al nuovo Piano Regolatore Generale non siano prive di impatto: "Secondo le loro dichiarazioni in consiglio comunale e sui propri profili online, il nuovo Prgprevede ‘cemento zero’. Dico che tale dichiarazione non corrisponde alla realtà. Il Prg del Comune prevede una serie di varianti urbanistiche che di fatto rendono impossibile definirlo a ‘cemento zero’. Sono state indicate oltre dieci modifiche portate in consiglio che incrementano notevolmente i volumi possibili e la superficie cementificata nel quartiere della sola Campiglione". Con il suo gruppo di lavoro del consigliere Fortuna riferisce che, le modifiche apportate al Prg, infatti, prevedono l’aumento di volumi commerciali che verranno permessi nell’attuale area commerciale, nuove aree asfaltare per parcheggi nelle aree agricole adiacenti al centro commerciale ’il Girasole’, nuove aree residenziali, valori di volumetrie possibili aumentate e cambi di destinazione regalati come caramelle: "Come si coniugano queste iniziative con la presunta dicitura a ‘cemento zero’ che l’amministrazione comunale appioppa tronfiamente alle modifiche apportate al Prg? Certo, il nuovo ospedale di Fermo previsto a Campiglione rappresenta un’opportunità di sviluppo importante per la zona, se non fosse che il particolare periodo storico che stiamo vivendo ci porta a confrontarci con delle realtà profondamente difficili. Ci si riferisce in particolare all’aumento delle anomalie climatiche associate con il surriscaldamento terreste, effetti sono stati sotto i nostri occhi in tempi tragicamente recenti e di cui l’amministrazione comunale non mostra sensibilità e se ne frega, con la pista di ghiaccio ancora tenuta in funzione anche se ci sono temperatura primaverili in pieno inverno, simbolo di noncuranza e pessimo esempio per le nuove generazioni".