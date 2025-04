Quella Zona economica speciale che manca

Il primo gennaio del 2024 con decreto varato dal Governo è entrata in funzione la Zes (Zona Economica Speciale), ribattezzata successivamente ‘Zes Unica’, che racchiude al suo interno un impianto normativo per facilitare l’istituzione, l’ammodernamento strutturale e dei sistemi di produzione, ma anche l’accesso a un credito d’imposta per accedere all’acquisto di beni strumentali e la decontribuzione del costo del lavoro per i dipendenti impiegati in queste aziende. Agevolazioni che sono state pensate per rimettere in moto il sistema produttivo del sud Italia, infatti, rientrano nella Zes le regioni meridionali, a iniziare dal proprio dal territorio che confina con le Marche, ovvero il vicino Abruzzo.

Ma, da decreto, approfitteranno dei vantaggi della Zona Economia Speciale anche le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Queste agevolazioni se da un lato creano condizioni per far ripartire la produzione in queste regioni, dall’altro creando un regime di concorrenza per le regioni di confine come le Marche, per l’appunto. Infatti, spostando la produzione di poche decine o centinaia di chilometri, molte aziende delle Marche potrebbero usufruire di una serie di agevolazioni che renderebbero i prodotti molto più appetibili, con il rischio di impoverire il territorio di aziende, ma anche di manodopera specializzata. Fattore quest’ultimo sottolineato in più occasioni anche da numerosi imprenditori del Fermano e dell’Ascolano. Dal momento in cui il decreto è entrato in azione, dalle Marche ma in particolare dalle due province più meridionali, sono frequenti gli appelli per modificare il disegno.

a.c.