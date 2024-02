Quello che ci dicono di fare e ciò che ci piace. Qual è il giusto confine tra queste due scelte

La maggior parte delle cose che facciamo sono imposte dai nostri genitori che credono di poter decidere per noi e fare il nostro meglio, ma non sempre è così. A volte il loro meglio è il nostro peggio. Libertà è poter dire ‘si o no’, è decidere, senza dimenticare di pensare almeno due volte a quello che stai per fare. "Lo faccio perché me lo ordinano, per abitudine, perché ne ho voglia" ma, se ci pensi per la seconda volta, la cosa cambia. Se rifletto su ciò che faccio una volta sola forse mi basta la risposta che agisco così ‘per abitudine’. Perché devo fare quello che si fa in genere? Neanche fossi schiavo di quello che mi circonda! Molto spesso abbiamo voglia di fare cose che ci si ritorcono contro, delle quali ci pentiamo subito. Nelle faccende senza importanza, il capriccio può anche essere accettabile, ma quando si tratta di cose serie può risultare poco consigliabile e pericoloso lasciarsi trascinare.

Nessuno può essere libero di scegliere per me e nessuno può dispensarmi dallo scegliere, dal cercare da solo ciò che è meglio per me. Quando siamo piccoli sappiamo poco della vita, forse perché ancora dipendiamo da qualcuno che ci protegge, che vorrebbe evitarci cadute, dolori, sofferenze.

Classe II C