Questa Grottazzolina fa sognare. Milano cade al tiebreak, festa Yuasa

GROTTAZZOLINA

3

MILANO

2

YUASA BATTERY: Zhukouski, Antonov 4, Cubito, Vecchi, Bardarov, Demyanenko 11, Mattei, Comparoni 8, Petkovic 29, Fedrizzi 13, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 17, Marchisio (L). All. Ortenzi

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 12, Staforini (L2), Larizza 6, Zonta, Catania (L1), Reggers 22, Barotto 2, Piano, Schnitzer 3, Gardini 6, Otsuka 1, Porro 2, Louati 4, Caneschi 9. All. Piazza

Arbitro: carcione - giardini

Parziali: 25-23 (29’), 31-33 (42’), 25-21 (30’), 23-25 (30’), 15-11 (19’)

Ancora una battaglia da cinque set consegna alla Yuasa il successo contro una super Milano, davanti ad oltre 1.600 spettatori e continua la sua super marcia nel girone di ritorno. Primo parziale ricco di spunti interessanti. Grotta si lancia avanti subito ma Milano impatta a quota 7 e poi allunga in vantaggio anche a quota 11. Tutto un equilibrio continuo con il servizio che spezza sostanzialmente la parità da un campo all’altro. Trema la Yuasa quando Petkovic (poi migliore in campo) accusa un problema fisico ed è costretto ad uscire, lasciando il posto a Cvanciger quando già siamo dopo quota 20 punti. Sul 22-23 confermato dal Check Milano sembra andare avanti con decisione dalle parti di Milano ma il rientro di Petkovic e l’ace finale di Fedrizzi vale il 25-23 e l’esplosione di un PalaSavelli caldissimo.

Il secondo set è una battaglia ancora più intensa con la Yuasa che comanda in avvio ma subito il match si mette in equilibrio. A lavorare ben è il muro di Milano che nei momenti chiave stacca il solco decisivo, ben 7 nel parziale. Si arriva in parità nella fase caldissima con la Yuasa che recupera ancora il parziale e lo porta ai vantaggi. Yuasa che ha almeno quattro occasioni per chiudere il match ma il muro di Milano è implacabile e poi al momento decisivo la mano non trema a Kaziyski che la mette a terra da posto quattro firmando il 31-33 e riportando la sfida in equilibrio.

Terzo set con le squadre che spingono come dannate e con Milano capace di portarsi un vantaggio di cinque punti fino a metà parziale e con Grotta che appare spenta. Ma la Yuasa ha mille vite e, grazie al turno in battuta di Marchiani, agguanta Milano proprio nel momento caldo del set. Il vantaggio è firmato da un attacco di Antanov e poi la difesa fa la differenza insieme al servizio con la Yuasa che chiude con decisione e Milano che si lascia andare a qualche errore di troppo nel 25-21 finale.

Quarto parziale con allungo deciso di Milano in avvio che va sul +8 ma Grotta resta attaccata alla gara e impatta a quota 12 aumentando sensibilmente il livello soprattutto in difesa anche con il rientro di Antonov. Ma il servizio è l’arma di Milano in questo set, con Kaziyski protagonista e Piazza che deve rimette in campo Reggers ma è Kaziyski a chiudere ancora per il 23-25.

Quinto con Grotta che scatta avanti subito grazie al servizio e poi al cambio di campo si presenta con tre punti di vantaggio. Milano prova a girarla ma non ci riesce ed è un super Petkovic a mettere la parola fine alla sfida.

Roberto Cruciani