Questa mattina c’è ‘Sign of love’ Presenti Jack Penn e Zoe Blue

Una mattinata speciale alla Sala degli Artisti che ospita oggi due artisti di rilevanza internazionale. In programma questa mattina, a partire dalle 11, la proiezione del film ‘Sign of love’, alla presenza degli attori Hopper Jack Penn, figlio di Sean Penn, e Zoe Blue, figlia di Rosanna Arquette, in un a proiezioni per gli studenti del liceo linguistico che è aperta al pubblico su prenotazione (wh al numero 3475706509). Vincitore della prima edizione del premio Corbucci, assegnato nell’ambito di Alice nella città 2022 ‘per la dolcezza con cui il regista ha saputo guardare al dolore dei suoi protagonisti che si oppongono al disagio con improvvisi cenni d’amore’, il film vuole essere un modo per raccontare un mondo difficile da cui però è possibile salvarsi, stando insieme.