"Questa pietra segnò la nascita della ferrovia"

Per merito di un certosino lavoro di ricerca è stata ritrovata a Servigliano la pietra che sanciva l’inizio dei lavori della storica ferrovia Adriatico – Appennino datata 2 luglio 1905. Un ritrovamento importante sotto il profilo storico e non solo per il futuro dell’entroterra Fermano. A scoprire la pietra è stato Marco Ramadori, presidente dell’associazione ‘Viarum’ di Montegiorgio oltre ad essere vigile della polizia municipale a Servigliano, che ha subito trovato pieno sostegno da parte del sindaco Marco Rotoni.

"Era da qualche tempo che seguivo l’idea di vedere dove fosse collocata la pietra dell’inizio lavori della ferrovia – racconta Ramadori – c’è voluto un po’ di tempo per visionare alcuni documenti nell’archivio del comune, oltre alle testimonianze di alcuni residenti che hanno avuto un ruolo determinante nell’indirizzarmi. Alla fine, nascosta dalla vegetazione, sono riuscito a trovarla sotto uno dei piloni del vecchio ponte della ferrovia che attraversa il fiume Tenna fra Falerone e Servigliano, sulla sponda serviglianese".

Una pietra che possiede un grande valore storico. "L’area attualmente è ricoperta da folta vegetazioni e rovi – aggiunge Ramadori –, ma possiede un certo fascino. Anzi nel corso degli ultimi mesi, ho avuto modo di percorrere il vecchio tratto della ferrovia e devo dire che tutti i ponti, anche più a monte, nascondono scenari molto apprezzabili che andrebbero recuperati". La scoperta è stata salutata con grande apprezzamento dal sindaco che sta già pensando a un progetto per riqualificare l’area.

"La storia ci offre sempre spunti per riflettere – commenta il primo cittadino Rotoni –. Nel 1905 la vallata del Tenna stava attraversando un periodo di transizione, la ferrovia serviva a collegare i paesi in quegli anni molto più popolati dell’area montana e delle colline, oggi ci troviamo nella stesse condizioni, quella di garantire servizi facilmente accessibili alla popolazione anche nelle aree interne e sistemi infrastrutturali efficienti. Il fatto che la pietra sia stata collocata a Servigliano significa che allora come oggi questo paese svolge una funzione baricentrica che collega la costa all’entroterra e viceversa. Per quanto riguarda l’area che offre tranquillità, un pregevole aspetto ambientale e una veduta sul fiume credo che si possa valutare un piano di riqualificazione per essere trasformato in un parco. Valuteremo nelle prossime settimane la strategia migliore per raggiungere questo obiettivo e valorizzare questo posto".

Alessio Carassai