"Questo bilancio avrà un marcato taglio sociale"

"Il bilancio sarà allestito in maniera congrua per essere vicini alle esigenze della città: in particolare abbiamo già destinato risorse nel 2022 alle famiglie e faremo altrettanto per il nuovo anno, dando un marcato taglio sociale a questa Amministrazione, attenti anche alle attività culturali, turistiche e commerciali". Così l’assessore al bilancio, Alessandra Petracci, alla domanda quale indirizzo intenda seguire nella predisposizione dell’importante documento contabile e programmatico di sua competenza. È particolarmente impegnata nel difficile compito di contemperare due esigenze imprescindibili nella stesura di un bilancio, che sono l’impostazione politica e la quadratura dei conti: entrate ed uscite debbono uguagliarsi e, nel caso le prime risultassero inferiori, si renderebbe necessario integrarle attraverso il mezzo di cui un’amministrazione dispone, vale a dire l’aumento di tasse, imposte e tariffe dei servizi a domanda individuale.

Non dovrebbe essere il caso dell’attuale amministrazione comunale. "No agli aumenti generalizzati – afferma Petracci – veniamo da mesi drammatici, ci troviamo ad affrontare una situazione senza precedenti nel breve periodo , con l’inflazione volata sopra al 10% ed aumenti di tutto, dalle materie prime ai generi alimentari. Nonostante ciò, questa amministrazione cercherà di evitare aumenti generalizzati". Non applicherete neanche l’adeguamento Istat? "E’ l’unica cosa che andremo a rivedere". Avete discusso sull’evenienza di introdurre l’imposta di soggiorno? "Al momento questo argomento non è sul tavolo del confronto politico. Ne discuteremo con il sindaco Valerio Vesprini, la maggioranza e i rappresentanti delle associazioni di categoria". Per l’impostazione tecnico contabile a cosa avete fatto riferimento? "Logicamente al consuntivo 2022, che stiamo elaborando. Le voci più rilevanti di spesa che abbiamo avuto sono state per le materie prime, luce e gas metano, e gli interessi per i mutui che da livelli limitati sono aumentati quasi di 100.000 euro". In che cosa si distinguerà da quello degli anni passati il bilancio 2023, che è il primo suo e dell’attuale amministrazione? "L’azione principale che andremo ad intraprendere sarà inevitabilmente incentrata sul risparmio energetico. Come per i privati anche la pubblica amministrazione dovrà fronteggiarli, studiando soluzioni per limitare i consumi e continuare a puntare sull’efficientamento". Pensa di rendere il documento in qualche modo partecipativo? "Ne discuteremo in commissione consiliare e nel Consiglio: sarà sotto gli occhi di tutti".

Silvio Sebastiani