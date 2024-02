"Questo riassetto dei carabinieri mette a rischio le aree interne"

La discussione affrontata in Consiglio regionale sul riassetto dei carabinieri nel territorio Fermano non convince il consigliere del Pd Fabrizio Cesetti, che vuole spingere la Giunta regionale a prendere una decisione sulla questione. "Non sta scritto da nessuna parte che la Regione Marche debba subire passivamente la confusa riorganizzazione dell’assetto dei carabinieri nel Fermano – spiega Cesetti -. E’ molto grave che Saltamartini si sia trincerato dietro la mancanza di competenze regionali per impedire lo spostamento della Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio e la soppressione della Stazione di Santa Vittoria in Matenano, che attualmente serve pure i comuni di Montefalcone Appennino, Smerillo e Montelparo, decise dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. Una provvedimento privo di logica, a meno che le ragioni siano altre rispetto alla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini. Questa decisione penalizzerà fortemente le aree interne. D’altra parte, la Prefettura di Fermo, nel luglio del 2023, aveva promulgato un bando per la ricerca di nuovi locali a Montegiorgio da destinare alla Compagnia dei carabinieri. Ciò significa chiaramente come la presenza in quel Comune fosse ritenuta utile, strategica e prioritaria dal Ministero dell’Interno. Perché nel giro di pochi mesi tutto è cambiato?". Una domanda che spinge il consigliere del Pd a tornare sull’argomento chiedendo una presa di posizione della giunta regionale. "Siccome Saltamartini - conclude Cesetti - non ha risposto a questi semplici quesiti, presenterò immediatamente una nuova mozione affinché tutti i consiglieri regionali, a partire da quelli di maggioranza eletti nel collegio di Fermo, si esprimano pubblicamente sulla questione. Se sarà necessario, con il capogruppo Maurizio Mangialardi chiederemo un incontro al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esporgli direttamente la situazione e cercare con lui le soluzioni più efficaci per potenziare gli organici di polizia sia nelle aree interne che sulla costa fermana".

a. c.