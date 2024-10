"Qui c’è tutto quello che serve"

Enrica Volonnino ha scelto Fermo per vivere, non è nata qui, ma nel giro di sei o sette anni ha imparato a sentirsi fermana: "Qui c’è tutto quello che ci serve, spiega, abbiamo partecipato all’apertura della nuova palestra e devo dire che ci ha dato molta gioia, gli spazi per lo sport non sono mai abbastanza. Ci piacerebbe se venissero organizzate qui manifestazioni e eventi, cose che ci permettono di stare insieme e vivere quel senso di comunità che nelle grandi città si rischia di perdere". Enrica vive volentieri il quartiere, se arrivassero sempre nuove attività e negozi ne sarebbe felice, una comunità è viva se ha anche un tessuto economico forte e vitale. "Il bar e la farmacia sono il centro del quartiere ma ci sono anche ristoranti, sul lungomare sono nate nuove attività, speriamo di vedere sempre più investimenti qui".