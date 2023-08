"Qui ci sono dei luoghi meravigliosi"

"La lettura che noi diamo del mito di Pandora è davvero interessante perché lei non ha fatto altro che mettere uno specchio davanti agli umani". Ad affermarlo ovviamente non poteva che essere Vanessa Gravina, la nota attrice interprete di “Processo a Pandora. La speranza contro l’accusa”, andato in scena ieri sera nel caratteristico e suggestivo scenario di Rocca Tiepolo, spettacolo messo in scena grazie alla collaborazione con Proscenio Teatro e con la regia di Stefano Artissunch. Si tratta una pièce originale, un viaggio tra attualità e mito che affronta il tema della condizione femminile e del ruolo delle donne nelle soglie del terzo millennio. Il mito di Pandora è legato al tanto celebre quanto nefasto vaso che Zeus le affidò con la raccomandazione di non aprirlo. Cosa conterrà mai? "In realtà – spiega la Gravina – c’è dentro qualcosa che rivelerà agli esseri umani la loro vera natura e, in un limbo dove non esistono i mali, sarebbero successe sventure perché proprie della natura umana". Il processo ha luogo in una sala del tribunale divino dove Pandora, nella mitologia greca la prima donna creata mortale, ma bellissima, è posta sotto accusa da un misterioso pubblico ministero che rappresenta l’ordine e l’autorità degli dei. L’imputazione: "tu hai aperto il vaso e liberato tutti i mali nel mondo, portando sofferenza e disperazione". Pandora si difende strenuamente: "Ho liberato i mali ma sono stata solo uno strumento nelle mani di Zeus". “Ci sono cose molto interessanti in questo mito – commenta l’attrice protagonista – e abbiamo cercato con Artissunch di portarlo ad una modernità estrema ed è un processo in cui il pubblico voterà. La sua sarà l’ultima parola sulla colpevolezza o sull’innocenza di questa donna". In ogni modo, secondo Gravina, è uno spettacolo tutto ironico e il nostro intento è appassionare e far scoprire i miti che si stanno scomparendo: "A volte fa bene riscoprire chi era Prometeo, Efesto dio del fuoco, è tutto affascinante anche per noi, che impariamo ogni volta cose nuove". L’artista, nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad alcune fiction televisive, sostiene di non fare discriminazione tra il recitare in una fiction o in uno spettacolo teatrale: "Uno cerca sempre di inseguire la qualità, di avere dei parametri qualitativi, sia che si tratti di televisione, cinema, o teatro. Il teatro può essere veramente brutto, va fatto da chi lo sa fare, da chi ha studiato tutta la vita". Conclude con parole di apprezzamento per Porto San Giorgio "che dispone di un meraviglioso teatro" e per le Marche: "Che in generale sono bellissime: vi si mangia bene, vi si vive altrettanto bene e, poi, ha il mare". Stasera il bis ad Ascoli nel chiostro di Sant’Agostino con inizio alle ore 21.

Silvio Sebastiani