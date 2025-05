"Qui mi piacciono la gente e i paesaggi"

La festa del santo patrono San Giovanni Battista a Rapagnano, rappresenta per la comunità un momento di socialità per ritrovarsi insieme, ospite speciale di quest’anno il cantante Marco Ligabue. La manifestazione organizzata dalla Pro loco di Rapagnano in collaborazione con il Comune inizierà oggi e proseguirà fino a domenica ospitando un ricco programma fra cui gli immancabili stand gastronomici. Su tutti spicca il concerto di sabato alle 21,30 con il cantante Marco Ligabue, appena rientrato da un tour in Inghilterra.

Conosce già il Fermano e le Marche?"Sì è una terra in cui ho avuto il piacere di esibirmi più volte. Ogni volta rimango colpito dall’accoglienza della gente, dai paesaggi e da quella bellezza autentica che si respira ovunque".

Che tipo di concerto sarà quello che proporrà a Rapagnano?"Sabato sera, porterò un concerto energico e coinvolgente, con un mix tra i miei brani più noti e qualche pezzo del cantautorato rivisitato in chiave rock. Sarà una serata per cantare, sorridere e condividere emozioni con chi avrà voglia di stare sotto il palco con me. Con la mia band stiamo valutando una cosina… sarà una sorpresa per il pubblico".

Fra le sue canzoni a quale si sente più legato e perché?"Sono legato a tante mie canzoni, ma forse ‘Anima in fiamme’ ha un posto speciale nel mio cuore. È nata in un momento particolare della mia vita e racconta la voglia di ripartire, anche dopo le difficoltà di ‘questo tempo spento’. Credo che in tanti ci si possano ritrovare. Nella versione live poi, distribuisco un cartoncino con l’emoticon della fiamma: la gente canta e balla sventolando. È spesso un momento molto sentito sia sotto che sopra il palco. A fine sera in tanti mi fanno autografare il cartoncino. È bello vedere che c’è la voglia di riportarsi a casa qualcosa di fisico, benché di scarso valore economico".

Che messaggio vuole lasciare al suo pubblico?"Vorrei che il mio pubblico tornasse a casa con il cuore un po’ più leggero e il sorriso sulle labbra. La musica ha un potere grande: unisce, consola, dà energia. E se anche solo una canzone riesce a lasciare qualcosa di buono, allora il concerto ha davvero avuto senso".

Fra gli altri eventi da segnalare: domani alle 21,30 concerto tributo a Jovanotti; domenica alle 17 solenne processione con la Reliquia di san Giovanni Battista e in serata spettacolo di pizzica salentina con ‘Gli Ziga’.

Alessio Carassai