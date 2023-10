"Qui nessuno mi depotenzia: la storia di Porto San Giorgio"

"La coppia Vesprini-Senzacqua ha ottenuto che Agostini, Del Vecchio e Vitturini fossero fin da subito fuori dai giochi perché ritenuti pericolosi e depotenziato i vari Petrozzi, Scriboni, Catalini piazzandoli nelle liste in modo da non entrare in Consiglio ovvero, anche se entrati non potessero accampare troppe pretese" così i consiglieri del gruppo Pd intervenendo a commento della revoca della carica di assessore a Salvatelli. Il consigliere Renzo Petrozzi chiamato in causa replica: "Non è vero che io non fossi nella posizione di non “accampare troppe pretese”. Alle comunali nella mia lista “Si può” ho otenuto 201 preferenze, più di quante se ne siano contate per uno degli attuali assessori candidato nella mia stessa lista. Non so se ci sia stata da parte del sindaco l’intenzione di “depotenziarmi”, ma anche fosse stato, l’intento non è per niente riuscito. Io ero in posizione utile per avere un incarico sia in Giunta sia alla presidenza del Consiglio. Non è certo dipesa dal risultato elettorale la mancata attribuzione di incarichi al sottoscritto. Inoltre c’è da considerare che i miei oltre 200 voti, al contrario di altri che sono stati frutto di ticket, costituiscono un valore aggiunto e un contributo netto al risultato della lista che altrimenti sarebbe stato a un livello nettamente inferiore, al punto da non ottenere il terzo seggio. Nessuno e, tantomeno il sindaco Vesprini, può “depotenziare” il mio ruolo di Consigliere Comunale, che non mi è stato attribuito di certo da lui, ma è il risultato della volontà degli elettori".