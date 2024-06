Quinta edizione dei ‘Giochi della Gioventù’: ecco le classi vincitrici

Una bella cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla quinta edizione dei ‘Giochi della Gioventù’, Memorial Giampaolo Caraffa. L’iniziativa organizzata dall’Isc di Falerone con l’intento di promuovere i valori dello sport, del benessere fisico e della socializzazione, ha raccolto circa 250 alunni delle scuole medie che si sono ritrovati in piazza Roma per dare il via ai ‘Giochi della Gioventù’. La suggestiva cerimonia dell’accensione del braciere ad opera degli atleti della Polisportiva Servigliano, che durante la serata hanno svolto il ruolo di giudici, ha aperto l’evento, sono seguiti poi i saluti istituzionali di Marco Rotoni e Mauro Ferranti, rispettivamente sindaci di Servigliano e Montappone, e del vice preside dell’Isc Loriano Di Minicis. I ragazzi divisi per classi, si sono cimentati nelle varie prove: esercizi fisici di base da svolgere nel minor tempo possibile. Tutto il programma è stato coordinato dagli insegnanti di educazione fisica Gianluca Viozzi, Daniele Piattoni e Giorgio Macchini, che hanno voluto rimarcare l’alto valore formativo dei ‘Giochi della Gioventù’. Infina la cerimonia di premiazione: la classe prima classificata è stata la 1F di Servigliano, seguita dalla 2F di Servigliano, infine 3 posto ex equo per la 3F e 3C di Servigliano e Montappone.