Quintilia, il gesto grande di una donna sconosciuta

Questa è un’altra storia. Che ha bisogno di essere inquadrata. E che rimanda a nemmeno troppo lontane scene di guerra. A chi ha letto Il Cavallo Rosso di Eugenio Corti, gli è rimasta impressa quella pagina delle vecchine russe che raccoglievano e nascondevano i nostri soldati inviati crudelmente e cinicamente in Russia, e in rotta dopo la battaglia di Nikolaevka. Le babushke soccorrevano i nostri ragazzi congelati, li sfamavano con le patate poste sotto la cenere, li celavano, loro russe, alla vista dei russi. Era un gesto di enorme carità cristiana. Solo questo. Bene. Quello che accadeva sulle sterminate pianure russe, accadeva anche da noi. Lungo le nostre valli. Lei era Quintilia Marziali. Ma tutti la conoscevano come Quintilia de Totò. Abitava alla periferia di Fermo, a Madonnetta Ete. Era vedova e madre di tre figlie piccole. Per sfamarle, coltivava un piccolo pezzo di terra, e andava a servizio dai Conti Vitali, non sempre teneri con lei. Ora accadde che – siamo all’interno della Seconda Guerra Mondiale – un giovanissimo soldato polacco disperso, forse fuggito da qualche campo di prigionia, bussò sfinito un giorno alla porta di Quintilia. Non parlava italiano, qualche parola appena. Ma piangeva e chiamava sua madre. Quasi un bambino. Quintilia non ci pensò troppo. Lo prese in casa, lo sfamò, lo pulì e gli diede qualche abito. Ma dove mandarlo? Dove nasconderlo? C’erano i tedeschi in giro. Fino a quel giorno lei li aveva ammansiti preparandogli del cibo. Ma ora c’era il ragazzo. Cosa sarebbe successo alle sue figlie, a lei, se l’avessero scoperto? Occorreva un posto sicuro. E quale meglio della fosse del letame. La fossa del letame! Capite? Il posto più improbabile e più sicuro, ma anche il più pericoloso per altri motivi: per i miasmi. Allora, il genio e la bontà divennero opera. La buca dove si sarebbe nascosto il ragazzino venne rivestita massicciamente di paglia e di altro materiale che impediva l’infiltrarsi delle esalazioni. Così il polacco restò lì per alcuni mesi. Poi, si sa arrivarono proprio le truppe polacche di Anders, e il fuggitivo non fu più tale. E l’abbraccio che lui diede alla donna – alle donne – che lo avevano salvato a rischio della propria vita restò impresso a Quintilia sino alla morte, a 94 anni. Un’altra storia.