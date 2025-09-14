Quota Cs ha festeggiato 35 anni di attività

Non una celebrazione dei 35 anni di attività di Quota Cs, ma una occasione per fare quelle che Simone Corradini ha voluto chiamare ‘riflessioni di viaggio’. Riflessioni sulla storia di una bottega di articoli sportivi, voluta a Sant’Elpidio a Mare e che qui, caparbiamente e coraggiosamente è rimasta, superando criticità e periodi complessi legati al sopraggiungere dei centri commerciali, al dilagare dell’online, alla pandemia, all’emergenza energetica e che hanno portato a una crisi che non sta risparmiando nessuno. "Eppure noi siamo ancora qui a svolgere un ruolo che è anche sociale – dice Corradini – e abbiamo continuato a investire, a crederci, a evolverci. Da Cs Sport siamo diventati Quota Cs per rispondere a nuove esigenze di mercato". Intorno alla bottega, Corradini ha creato il Casale Cs, un impianto fotovoltaico, ‘terra Cs’ (l’ampia arena a cielo aperto attigua alla bottega). "Viviamo un momento fragile, complesso. Ma la riflessione che facciamo è che noi non ci siamo mossi da qui. In occasione dei 35 anni ripercorriamo la nostra storia dall’inizio, quando tutto è partito. In questi 35 anni, abbiamo visto una trasformazione del mercato, un cambiamento antropologico, economico e sociale che ha portato a modificare le abitudini dei clienti. In tutto questo, non abbiamo abbandonato il territorio quando, magari, andare in un centro commerciale ci avrebbe facilitato la vita". Corradini snocciola con orgoglio i dati della sua bottega: "Abbiamo clienti provenienti da 221 Comuni. Nel 2024 abbiamo avuto 90mila ingressi e nell’era dell’e-commerce è tanta roba ed è la conferma che Quota Cs va inteso anche un volano per il turismo".

Presenti all’evento amministratori comunali, a partire dal sindaco Gionata Calcinari, e ospiti come il podista Ulderico Lambertucci (78 anni), il campione di ultra trail Federico Mora, oltre a fornitori, clienti e amici.

Marisa Colibazzi