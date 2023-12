Rabbia dei commercianti:: "La gru era necessaria?"

Una giornata di forti disagi, proprio alle porte del Natale, è la protesta di alcuni commercianti della zona di Piazzetta che l’altro ieri si sono visti chiudere la strada principale per un giorno intero, per il posizionamento di una enorme gru: "Ci chiediamo se fosse proprio necessario procedere prima di Natale, visto che immaginiamo che non ci saranno grandi lavori in corso nei giorni di festa. È già un disagio enorme dover convivere da mesi con un cantiere che non finirà tanto presto e che ha tolto preziosissimi posti auto, dobbiamo anche sopportare una chiusura totale e per un giorno intero, a meno di una settimana dal Natale, quando si lavora grazie ai regali e alla gente che fa shopping? Siamo molto amareggiati e stanchi, non sappiamo quante attività per il futuro ancora resteranno aperte, se non si capisce che abbiamo, tutti, bisogno di attenzioni".