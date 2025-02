Rabbia Fermana, la società alza la voce

Amarezza evidente nell’ambiente canarino per il ko in casa contro L’Aquila in un match deciso chiaramente da episodi. La rabbia però della squadra di casa si sofferma soprattutto sulla gestione arbitrale che non è affatto piaciuta. In primi a Fabio Brini nel post gara che ha chiesto maggior "rispetto per la Fermana e questo non l’ho visto in campo oggi" come sottolineato nel post gara. Chiarissimo riferimento alla gestione del direttore di gara che non è piaciuta in occasione del rigore ospite del vantaggio e del pari annullato a Bianchimano per fuorigioco. Insomma due momenti chiave della sfida, considerando che pochi istanti dopo la rete annullata è arrivato il raddoppio aquilano. Ha fatto sentire la sua voce nel posta gara anche Michele Paolucci che ha portato anche i numeri della rabbia gialloblù: "Siamo arrabbiati perché vediamo i numeri. Abbiamo subito 8 rigori contro e non possiamo far finta di niente mentre per il gol annullato sono le immagini. Ci giochiamo tanto tutti tra sacrifici enormi con una città che si è compattata e tifosi che ci credono. Mi accodo a quel che dice il mister. Essere costantemente a 25-30 metri dall’azione è una cosa che non mi piace. Noi ci prepariamo, il campionato va veloce e i ritmi sono alti., qualcosa è normale che sfugga in queste condizioni ma nel dubbio è sempre contro, è una cosa che dura da inizio stagione. Ci sono le immagini, quindi basta rivedere. Do atto alla squadra che ha reagito spaventando L’Aquila. Noi siamo convinti di avere una squadra più forte rispetto a quella di qualche tempo fa dopo essere intervenuti sul mercato". La conferma poi che qualcosa arriverà ancora dal mercato proprio dalle parole di Brini prima e Paolucci poi è stata in pratica confermata e direttore sportivo presente ieri a Roma per la chiusura della sessione invernale di mercato. O un colpo in extremis dal panorama professionistico oppure uno svincolato nel mese di dicembre: la certezza è che sarà un attaccante che possa far da alter ego a Bianchiamo o, in alternativa, giocargli anche al fianco. La coperta ora è corta. Roberto Cruciani