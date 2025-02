Rabbia in pieno centro. Vandali danneggiano l’antica fonte Catalani

Episodi che preoccupano, giovani, spesso giovanissimi che devastano, distruggono, compiono atti di vandalismo che feriscono la città. Sono in crescita gli episodi di vandalismo, l’ultimo in ordine di tempo è quello che vede danneggiata la fontana Catalani in via Recanati, come spiega Bibi Iacopini, "290 anni fa, il nobile e facoltoso Catalani donava alla città di Fermo questa bellissima opera davanti alla costruzione del suo palazzo (in via Recanati), dicendo anche che, in età moderna, altri lasciano alla città delle vere brutture. Sconosciuti hanno ferito un angolo della nostra storia. Hanno trafitto un lembo della nostra memoria. Verrà restaurata, ovvio, ma resterà sempre una cicatrice".

Vandalismo che cresce, per mano di giovanissimi, lo conferma la psicologa e psicoterapeuta Cristina Marinelli che spiega: "Il vandalismo, inteso come attacco alla proprietà pubblica o privata è un modo per realizzare un attacco indiretto verso qualcosa o qualcuno percepito come distante da sè, contro il mondo degli adulti e le sue regole. L’adolescente si sente marginale o poco integrato, oggi nel contesto in cui stanno crescendo sono senza punti di riferimento, disorientati, senza adulti che li possano accompagnare verso scelte che riguardano loro stessi e il futuro".

La psicologa aggiunge che ogni fatto è specifico ma si creano questi gruppi, a Fermo come a Porto San Giorgio, che non hanno spazio per una crescita emotiva che faccia capire loro quali sono i percorsi per raggiungere obiettivi personali, didattici o lavorativi: "In questi comportamenti si lega la mancanza di senso di responsabilità e senso civico, di rispetto verso la proprietà altrui, verso l’altro, in un mondo che va verso una disconnessione totale da noi stessi, diventa difficile vedere cosa c’è davanti a noi, che sia un monumento o un persona. Spesso il vandalismo è motivato da rabbia o frustrazione, oppure sfida o rivalsa verso un mondo adulto che non riconosce i bisogni di bambini e adolescenti oltre che di spazi e luoghi fondamentali entro i quali loro hanno il diritto di crescere, confrontarsi e appartenere. Spesso è frutto di ignoranza, non hanno compreso l’importanza il valore di una struttura che è stata danneggiata che rappresenta un valore, perché proprio i valori vengono a mancare".

Adolescenti che cercano di essere visti e che sperimentano sensazioni forti, adrenaliniche, con il senso del pericolo e della trasgressione da cui dovrebbero sapere differenziarsi, sapendo i propri limiti: "Connotano la possibilità di affermare identità e autonomia dal mondo adulto che non sembra essere presente in una qualità adeguata nella relazione con i ragazzi. Mandano messaggi in maniera plateale nell’incapacità di comunicare attraverso modalità evolute e simboliche, usando il linguaggio come ascolto e confronto e come empatia, il vandalismo è mancanza di empatia, eccesso di impulsività, difficoltà di non essere visto, ascoltato e accolto in un contesto in cui fa fatica a orientarsi. E’ incapacità cognitiva ed emotiva di rendersi conto di ciò che le azioni possono provare, accogliere il rischio senza capire le conseguenze, eccessiva centratura sul presente, senza valutazione degli effetti a medio e lungo termine. E spesso sono gli stessi adulti a dare una giustificazione, a sminuire tali atteggiamenti, a costruire disimpegno morale".

Il vandalismo come il bullismo riporta ad un aspetto fondamentale, secondo Cristina Marinelli, che è quello educativo su cui noi adulti ci dobbiamo concentrare come figure di riferimento per guidare i ragazzi verso se stessi e delle scelte che li portino a responsabilizzarsi in merito al loro futuro: "L’attenzione è su noi adulti che siamo molto latitanti rispetto al fare educativo Alcuni fattori importanti nella prevenzione sono proprio gli stili educativi trasmessi, l’interiorizzazione di norme e valori fondamentali, l’assunzione di responsabilità, la promozione di stili di vita salutari, nello sport, il rispetto, la parità, l’ascolto e il confronto, nel proporre alternative che oggi non ci sono nel nostro territorio sul piano fisico, psicologico, sociale, promuovendo una cultura etica, sociale, di convivenza con gli altri".

Angelica Malvatani