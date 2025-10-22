Raccichini: "Dobbiamo allungare la striscia positiva"

Nel pari di Montegranaro si è messo in evidenza nella ripresa con due interventi importanti nel momento di maggior forcing dei padroni di casa anche se non ha potuto nulla sulla staffilata di Evangelisti che è valsa il vantaggio momentaneo dei locali. Poi ci ha pensato Fofi ha blindare il pareggio ma di certo Matteo Raccichini è stato autentico protagonista della Fermana a Montegranaro. Il numero uno fermano doc, è alla sua prima stagione a difesa della porta canarina ma ha fin da subito mostrato grande affidabilità e sicurezza tra i pali. Domenica a Montegranaro è arrivato un pareggio che indubbiamente pesa perché da continuità alla striscia utile dei ragazzi di Gentilini. "Sapevamo che sarebbe stata difficile contro una squadra in salute come il Montegranaro – ha sottolineato Raccichini – siamo andati con l’idea di fare risultato e prediamoci il punto con la consapevolezza di dover migliorare e pensando alla prossima gara". Ora all’orizzonte due gare casalinghe consecutive contro Fermignanese prima e Montecchio sette giorni dopo. Due gare interne che vanno affrontate al massimo per migliorare ulteriormente la classifica.

"L’obiettivo è quello di cercare di vincerle entrambe partendo da quella di domenica con la Fermignanese. Il Montecchio poi è una delle candidate alla vittoria finale e lo sappiamo bene. Ma entrambe saranno gare importanti per noi perché vogliamo continuare la serie utile di risultati che abbiamo aperto". Tornando al match di Montegranaro indubbiamente una sfida dai due volti con la Fermana più pericolosa nel primo tempo e ripresa nel quale il Montegranaro ha alzato il ritmo. "Abbiamo avuto più noi il pallino del gioco – afferma Raccichini – nel primo tempo, nella ripresa sono venuti fuori loro soprattutto in alcuni momenti. E’ stata positiva la reazione dopo il gol subito e proprio da qui andiamo a ripartire per migliorare ma anche per capire che bisogna chiudere le gare e portare via delle vittorie quando ce n’è la possibilità". Bel colpo d’occhio di tifosi canarini al La Croce domenica scorsa, centinaia le presenze e tifosi che hanno sostenuto la squadra esplodendo al gol di Fofi. Un elemento che non passa mi inosservato e proprio il numero uno sottolinea un aspetto chiave. "Il pubblico deve essere un’arma in più in campionato. Quando sono stati presenti i tifosi ci hanno fatto sentire il loro calore in ogni trasferta disputata. Ci auguriamo dia vederli quanto prima anche in casa al nostro fianco". Di certo un colpo d’occhio che manca nelle gare interne di una Fermana che ha ripreso ieri ad allenarsi anche valutando le condizioni dei vari Cicarevic, Solmonte e Petronelli, tutti indisponibili e in tribuna domenica scorsa a Montegranaro.