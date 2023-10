Raccoglie le olive e cade: 82enne portato all’ospedale

Stava raccogliendo le olive quando, per cause ancora in corso d’accertamento ha perso l’equilibrio ed è precipitato dall’albero. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri in un terreno di Porto San Giorgio, in via Michelangelo Buonarroti, e protagonista dell’incidente è stato un 82enne del posto. Erano da poco passate le 11.30 quando l’anziano si trovava sopra una pianta per la raccolta delle olive, ma qualcosa deve esser andato storto ed è caduto, facendo un volo di un paio di metri. Fortunatamente insieme a lui c’erano i suoi familiari che, vista la rovinosa caduta, hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che, vista la dinamica dell’incidente, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale "Torrette" di Ancona. Trasporto che fortunatamente non né stato necessario in quanto l’82enne, rimasto sempre cosciente, è stato medicato e stabilizzato sul posto per poi essere trasferito, non in gravi condizioni, all’ospedale "Murri" di Fermo.