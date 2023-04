Raccolta dei rifiuti Con il nuovo sistema la differenziata vola

Con il nuovo regolamento comunale a sistema di premialità, Servigliano si è dimostrata più sensibile e in pochi mesi è stato raggiunto il 79% di raccolta differenziata. Circa tre mesi fa l’amministrazione avviò un nuovo regolamento che prevedeva tre livelli sanzioni per le famiglie che non raggiungevano il 65% di differenziata e premi per i migliori cento. Negli ultimi tre mesi è stato raggiunto un 79% di differenziata stabile, più 4% rispetto agli ultimi mesi del 2022, in sostanza la comunità di Servigliano è riuscita a produrre 2.832 chilogrammi di rifiuti in meno che non sono finiti in discarica. "Abbiamo istituito il nuovo regolamento a premialità – spiega il sindaco Marco Rotoni – con l’intento di sensibilizzare chi con il trascorrere del tempo si stava dimostrando meno incline a svolgere la differenziata. Il sistema è a costo zero, poiché i primi vengono finanziati con le sanzioni e ridistribuite fra i migliori conferitori. La cosa che però va sottolineata è che questo strumento ha spronato tutta la comunità ad avere maggiore cura dell’ambiente".