Raccolta dei rifiuti: ecco le novità

In vista dell’attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti, l’amministrazione ha pensato di apportare alcune modifiche a quanto previsto nell’appalto, prestando particolare attenzione a soluzioni alternative che garantissero un miglior decoro nelle zone più frequentate e più strategiche della città (in particolare nel Borgo Marinaro e sul lungomare), una maggiore efficacia in termini di rispetto dell’ambiente e di eliminazione di abbandoni. Una prima novità riguarda le isole tecnologiche: "Nell’appalto ne erano previste per le utenze non domestiche, 5 nel Borgo Marinaro, 5 sul lungomare – spiega l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente - ma abbiamo ritenuto di spostarle tutte e 10 nel Borgo Marinaro per utenze domestiche e non, e collocarle nei punti più strategici. Questo significa che non vedremo più cassonetti, sacchetti, bidoncini. A ogni cittadino e attività consegneremo un badge con cui conferire le cinque tipologie dei rifiuti in tutte le 10 isole tecnologiche che vengono svuotate giornalmente e hanno dei sensori che quando indicano che si stanno riempiendo c’è l’intervento dell’Ecoelpidiense, anche più volte al giorno, se serve. Resta invariato il discorso del porta a porta sia sul lungomare sia nel resto della città".

E’ già operativo invece il nuovo orario dell’ecocentro che prevede 38 ore di apertura settimanali dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Viene eliminata la fornitura di 15.750 tanichette da 3 litri per la raccolta degli oli esausti. Interessante il discorso delle fototrappole che passano da 15 a 19 "per eliminare i frequenti abbandoni e applicare le relative sanzioni verso chi non rispetta le regole della raccolta dei rifiuti. Abbiamo previsto una compensazione tra la sostituzione dei cestini a raccolta differenziata ormai obsoleti e usurati, che saranno raddoppiati sul lungomare, nei parchi giochi e nelle aree più sensibili". A ciò si aggiungano 15 cestini per le deiezioni canine “essendo un problema molto sentito. Studieremo insieme all’Ecoelpidiense dove collocarli. Infine, i cassonetti gialli, posizionati da Humana per la raccolta di abiti usati, saranno tutti spostati all’interno dell’ecocentro: “Una decisione che abbiamo preso per eliminare gli abbandoni di rifiuti nei pressi dei cassonetti”. Riguardo la tempistica, “le isole tecnologiche saranno installate entro maggio ma faremo incontri e comunicazioni, insieme alla consegna del badge” conclude la Bracalente.