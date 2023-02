Raccolta del farmaco 1662 donazioni in tutta la provincia

Grande successo per la Raccolta nazionale del Farmaco a cui, nella provincia di Fermo, hanno aderito 19 farmacie che hanno raggiunto il risultato di 1662 farmaci donati. Un risultato che esprime sia il senso umano di tanti cittadini che credono nella solidarietà concreta, sia il valore del volontariato, grazie al coinvolgimento di oltre cento volontari, tra cui tanti giovani, che hanno dedicato il loro tempo all’iniziativa, coprendo i diversi turni necessari alla raccolta. I 1662 farmaci donati, sono pari ad un valore economico di 12.352,73 euro e permetteranno di aiutare 1419 ospiti di realtà assistenziali del territorio fermano. Proprio il coinvolgimento di farmacisti, enti del terzo settore, volontari e di tanti donatori è l’elemento che maggiormente viene sottolineato dalla coordinatrice per la provincia di Fermo, Michela De Vita che commenta così il bilancio dell’iniziativa svoltasi la settimana scorsa per la 23esima edizione "Il risultato raggiunto in termini di coinvolgimento di farmacisti, volontari e farmaci raccolti – dice De Vita – è testimonianza della solidarietà dei cittadini che, anche in una situazione di incertezza e difficoltà economica, sono disposti a donare per aiutare persone in ugual difficoltà. Ringrazio chi ha reso possibile questa iniziativa, così come tutti coloro che hanno donato medicinali dimostrando concretamente generosità e buona volontà nella nostra società. Altro fattore importante da valutare nel bilancio tutto al positivo – conclude la coordinatrice – è il forte segnale lanciato dal clima di collaborazione e impegno di tanti volontari, come forza imprescindibile per affrontare le difficoltà e impegnarci tutti per il bene comune". L’organizzazione spiega che i farmaci donati sono stati consegnati agli enti convenzionati con il Banco Farmaceutico (nove associazioni ed enti del territorio) che quotidianamente si occupano di aiutare le famiglie e le persone in povertà sanitaria nel territorio fermano.

Paola Pieragostini