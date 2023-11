Raccolta di firme per ricordare . Rosettani e Moro

Un memorial, una via, un luogo da intitolare a due cittadini benemeriti di Porto Sant’Elpidio, Giuseppe Moro (per tutti Bepi) e Bruno Rosettani: è quanto è stato chiesto alla nuova amministrazione comunale attraverso una raccolta di firme di cittadini, commercianti protocollata da parecchi mesi dal promotore di questa iniziativa, Turi Deodato, figlio di quel Salvatore unanimamente riconosciuto come uno stilista geniale e all’avanguardia cui la città ha intitolato una rotatoria. Ottenuto il riconoscimento per il padre, Deodato ha fatto sua la mission di dare un giusto e doveroso riconoscimento ad altre due figure che hanno dato lustro alla città e di cui i più giovani praticamente neanche conoscono l’esistenza. Eppure, Rosettani è nato e cresciuto a Porto Sant’Elpidio ed è stato un cantante e un produttore musicale di alto livello, con una carriera lusinghiera che lo ha visto partecipare anche al Festival di Sanremo, a Canzonissima, e famoso, tra i tanti successi, anche per ‘Piccolissima serenata’, ‘Una casetta in Canada’, ‘Carissimo Pinocchio’ (cantate con il Duo Blengio) e che, con la sua casa discografica, ha scoperto anche talenti tra i quali Dori Ghezzi. Moro, invece, non è nato a Porto Sant’Elpidio (dove ha vissuto, dove ha allenato il San Crispino e dove è morto) ed è stato un campione di calcio. Nel ruolo di portiere ha giocato con dieci diverse squadre tra le quali la Fiorentina, il Torino, la Roma, ha fatto parte della Nazionale italiana nel campionato del mondo e, da ultimo, si è dedicato all’allenamento. Deodato ha avuto occasione di perorare la causa di questi due personaggi anche con il sindaco Massimiliano Ciarpella, ricevendo assicurazioni sulla bontà di una iniziativa condivisibile e ora sta attendendo che dalle parole si passi ai fatti e si faccia qualcosa per ricordare Moro e Rosettani.