Raccolta differenziata dei rifiuti, scatta il ’porta a porta’ potenziato

Raccolta dei rifiuti potenziata, finalizzata ad aumentare il decoro urbano andando verso l’aumento dell’indice della differenziata a tutela dell’ambiente. E’ la novità riguardante Petritoli, dove da lunedì è entrato in vigore il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, potenziato nella modalità del porta a porta e nel sistema di conferimento. Il nuovo servizio è curato dalla cooperativa EcoInnova di Ascoli Piceno, aggiudicataria del capitolato di gara, che nei giorni scorsi ha organizzato vari incontri pubblici sul territorio mirati a fornire spiegazioni e chiarimenti ai cittadini in merito alla nuova procedura. Il cambiamento del sistema riguarda vari aspetti, tra cui l’obbligo del conferimento in mastelli specifici per plastica, carta, vetro e metalli e indifferenziata, ritirati con cadenza settimanale ed umido, ritirato tre volte a settimana. Gli specifici bidoncini sono stati consegnati nelle scorse settimane unitamente al materiale informativo. La professionalità di EcoInnova si manifesta anche con l’attenzione rivolta ai titolari di attività, per i quali verranno messi in azione sistemi di raccolta specifici agevoli e adatti alle singole esigenze. "Attualmente l’indice della differenziata si attesta al 70% – commenta il sindaco Luca Pezzani – ma il nostro scopo è quello di raggiungere almeno l’80%. La nuova cooperativa è disponibile all’ascolto delle esigenze dei cittadini ed il Comune ha la stessa intenzione di potenziare il decoro urbano e facilitare la procedura di conferimento. Facciamo quindi appello alla sensibilità della comunità per il raggiungimento del benessere comune".

Paola Pieragostini