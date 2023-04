Raccolta differenziata Monteleone primeggia

Il piccolo borgo di Monteleone di Fermo conquista il primo posto nella classifica dei comuni della provincia di Fermo con la più alta percentuale di raccolta differenziata, toccando quota 82,54%. Il sindaco Marco Fabiani, ha espresso grande entusiasmo per questo risultato raggiunto in pochissimo tempo, grazie soprattutto alla sensibilità e impegno dei cittadini. "Il 2022 si è chiuso con una percentuale di raccolta differenziata pari all’82,54% - spiega Fabiani - un incremento di oltre 50 punti rispetto all’aprile 2021 mese ed anno in cui è iniziata la nuova modalità di raccolta. Arrivare all’82,54% di differenziata ed essere il primo paese del Fermano ci rende fieri, ma di questo va dato merito esclusivamente ai cittadini che meticolosamente seguono le regole di differenziazione e conferimento. Abbiamo spinto molto sull’estensione del servizio porta a porta in ogni zona, eliminando completamente tutte le isole ecologiche non sorvegliate, luogo di abbandono indiscriminato di immondizia. Al momento esiste una solo isola ecologica con video sorveglianza. I dati parlano chiaro, con una raccolta pro capite di 278 kg, la più bassa a livello regionale, è evidente che eravamo sommersi di rifiuti provenienti da altri territori. Ringrazio il dirigente della ditta SoEco che supervisiona la raccolta dei rifiuti. Una corretta e responsabile gestione dei rifiuti è essenziale per avere un ambiente più pulito, a beneficio di tutta la comunità. Monteleone di Fermo si candida ad essere un borgo dove la qualità della vita è alta, con un’attenzione forte all’ambiente".