Raccolta differenziata, polemiche in paese per l’aumento della Tari

Alcuni residenti del piccolo borgo di Monteleone di Fermo, lamentano i rincari nel servizio di raccolta dei rifiuti in paese. Una premessa va fatta, da circa due anni nel piccolo centro dell’entroterra fermano è stato attivato dall’Amministrazione un nuovo servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, ovvero il porta a porta per umido e indifferenziato, mentre tutte le altre tipologie di rifiuti: plastica, vetro, carta e altre tipi di rifiuti venivano trasferiti dai cittadini stessi presso il Centro di raccolta comunale allestito in prossimità del Cea (centro di educazione ambientale) del paese. Questo nuovo sistema ha permesso al Comune di Monteleone di Fermo, di raggiungere in pochissimo tempo una elevata percentuale di raccolta differenziata, tanto che nel 2023 ha toccato quota 82%, valore che ha fruttato il primo posto nella provincia di Fermo fra i comuni ricicloni, secondo il premio istituito da Legambiente Marche, che è stato consegnato al Comune nell’aprile di quest’anno. A distanza di mesi però sono arrivare le note dolenti, almeno per alcuni cittadini. Proprio in queste settimane, sono arrivare alle famiglie i bollettini per il pagamento della Tari, bollettini che stando al racconto dei cittadini sono arrivati con circa 8 mesi di ritardo rispetto agli anni precedenti, ma la cosa più grave riguarda il fatto che il nuovo servizio è aumentato di circa il 30% rispetto al passato. A rendere la cosa più spiacevole, il fatto che sono i cittadini a farsi carico di una parte del servizio, nel senso che sono i privati a trasportare i rifiuti come vetro, carta, plastica e altri materiali al Centro di raccolta, operazione che richiede tempo e impegno. Quindi i cittadini si sarebbero aspettati una sorta di premialita magari con una riduzione dei costi del servizio, che invece sono aumentati.

a.c.