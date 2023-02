Raccolta differenziata, sospesa la consegna gratuita dei sacchetti

La Sgds Multiservizi rende noto che, a seguito dell’incendio accaduto venerdì scorso a Pian Della Noce dove sono collocati alcuni automezzi ed attrezzature della sessa Sgds Multiservizi, in via emergenziale la consegna gratuita dei sacchetti all’utenza per la raccolta differenziata dei rifiuti, viene temporaneamente sospesa. Pertanto la cittadinanza, per le prossime settimane, viene invitata ad utilizzare sacchetti propri per il conferimento dei rifiuti, che devono essere smaltiti sempre in maniera differenziata, cercando nel limite del possibile, di rispettare la colorazione di uso comune: colore bianco per rifiuti di carta, celeste per la plastica, rifiuti di plastica, colore grigio per i rifiuti indifferenziati e sacchetto biodegradabile per gli organici.

Per il ritiro della eco-card lo sportello resta attivo. Stante l’emergenza in corso il servizio di raccolta dei rifiuti resta comunque regolarmente operativo. La società si scusa anticipatamente per il servizio di pulizia delle vie cittadine, che potrebbe subire delle lacune per via delle ridotte strumentazioni, al momento non più disponibili.