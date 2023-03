Raccolta firme per reintegrare la farmacista Fd’I: "Spiegazioni sul licenziamento"

Diventa un caso, dai risvolti inevitabilmente politici, il licenziamento di una giovane farmacista da parte del Cda della società Farmacie Comunali per fatti avvenuti a inizio marzo. "Licenziata in seguito alla lite con una collega" semplificano i consiglieri di Fd’I, Andrea Balestrieri e Giorgio Marcotulli facendosi portavoce del rammarico di cittadini utenti della Farmacia Comunale 2 che per far reintegrare la farmacista hanno promosso una raccolta firme. Preferisce non rilasciare dichiarazioni la presidente di Farmacie Comunali, Elisabetta Marziali (in scadenza insieme alla fine del mandato del sindaco), tanto più che, adesso, a parlare, sono carte bollate e legali. "Il licenziamento della dottoressa è una decisione forte – dicono i Fd’I – che va approfondita. In un’azienda che per il 95% è a partecipazione pubblica, se si ha una difficoltà di qualsiasi genere non si può arrivare, se non per motivi gravi ed evidenti, a licenziare il personale". A quanto risulta, c’è stato un problema all’interno della farmacia, qualcosa di più strutturato di un, pur acceso, diverbio. Il Cda ha valutato il problema, la persona è stata chiamata a dare la sua versione dell’accaduto, fornendo risposte che, evidentemente, non sono state ritenute idonee e giustificative per cui, nei termini e nei tempi di legge, si è proceduto al licenziamento. La situazione è comunque in divenire: c’è l’impugnativa del provvedimento di licenziamento e sarà il giudice a decidere se l’atto è legittimo o meno. Fd’I ha fatto richiesta di accesso agli atti per far luce sulla dinamica e, nell’attesa, "ci riserviamo di presentare una interrogazione in consiglio per capire cosa abbia spinto il Cda delle Farmacie Comunali ad agire in maniera così immediata e brutale, licenziando una dipendente stimata e considerata da tutto il quartiere Faleriense e non solo. Tali decisioni autoritarie, non fanno bene né alla dipendente, né alle Farmacie Comunali ma, in primis, ai cittadini che stanno firmando la petizione per il reintegro della dottoressa. Come gruppo, ci riserveremo di chiedere supporto ai competenti organi".

m. c.