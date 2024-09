Raccolta fondi per l’Ant. Il gelato della solidarietà

Un gelato per gustare qualcosa di piacevole e per regalare un sorriso: torna anche quest’anno l’iniziativa promossa dalla Fondazione Ant Italia onlus in collaborazione con Confartigianato e Ancos che vede come protagonista il dolce più gradito e ricercato dell’estate: il gelato. Fino a domenica, andando a mangiare un gelato in una delle gelaterie che hanno aderito all’iniziativa, si donerà una parte della spesa a favore delle meritevoli attività gratuite di prevenzione oncologica e di assistenza medico specialistica domiciliare per i malati di tumore che portano avanti professionisti e volontari Ant. Un’attività che, in moltissimi casi, si rivela di fondamentale importanza e utilità per le famiglie che sanno di poter contare su questo validissimo (e gratuito) supporto per assistere i loro cari malati di tumore che possono restare nel loro ambiente. Si potrà sostenere l’Ant presso: Punto Gelato, Gelateria Lorelay, Gelateria La Favola, Gelati d’Autore, Gusto Gelato, Gelateria Guneson.