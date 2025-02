Raccolta fondi per Lupino: "Il tuo coraggio mi dà forza"

Lupino non doveva vivere. La vita di un bellissimo cane di razza husky, con due occhi azzurri che sembrano finti, sembrava segnata a pochi mesi quando, per via di un incidente, ha perso l’uso delle zampe posteriori. Sembrava destinato alla soppressione se non fosse che ha incontrato sul suo cammino Chiara Santarelli, educatrice cinofila e grande amante dei cani, che ha resa la vita di Lupino meravigliosa, anche se con due zampe e un carrellino. Oggi Lupino ha compiuto dieci anni, vissuti meravigliosamente e in pienezza, con Chiara che si è inventata un’esistenza fatta di pannolini cambiati, di lavaggi continui perché non si formino piaghe, di attenzione e di tanto amore. Purtroppo negli ultimi tempi per Lupino è arrivata un’altra tegola, su una delle zampe sane è stato trovato un tumore che ha avuto bisogno di un’operazione importante. lui, Lupino, non perde la sua voglia di vivere, Chiara si è trovata in difficoltà ma ha potuto contare sull’aiuto di tanti amanti dei cani: "Gli esami, l’intervento, le medicine, hanno costi molto alti e finché devo assistere lui faccio fatica a lavorare. Dunque ho lanciato una raccolta fondi, documentando ogni spesa e condividendo qualunque scontrino, per chiedere l’aiuto di chi ha la possibilità di fare qualcosa. Devo dire che ha davvero ricevuto tanto amore, Lupino è la dimostrazione che si può vivere anche con delle difficoltà, coltivando amicizie, giocando tanto, ululando come sanno fare loro. Lupino si chiama in realtà Hero, quando aveva 35 giorni è stato morso da un cane adulto e la sua spina dorsale si è spezzata. È rimasto paralizzato agli arti inferiori e ha avuto bisogno di pannoloni e del carrellino per camminare. Questo non gli ha impedito di essere felice. Purtroppo oggi la malattia ci sta mettendo a dura prova, l’intervento lo abbiamo fatto e ha dovuto sopportare un po’ di dolore. Quando però arrivano i regalini delle mie amiche e delle persone che vogliono bene si tira su e gioca ancora, come quando era un meraviglioso cucciolo".

Chiara vuole ringraziare tutti quelli che la stanno aiutando, con un pensiero proprio per lui: "Nessuno ci avrebbe mai scommesso eppure eccoti qui. Quante ne hai passate piccoletto, quante cose si sono abbattute su di te, ma il tuo attaccamento alla vita, il tuo coraggio, la tua forza e la tua gioia di esistere ti fanno combattere ogni giorno, e così dai forza anche a me nell’affrontare l’ennesima battaglia. Sei il mio Lupino coraggioso, nato e condannato a morte hai lottato e sei rinato, e di nuovo condannato lotti per restare qui con noi. L’energia che tutte le persone vicine e lontane che ti amano ti mandano con il loro affetto è la medicina più potente, è il motore per non smettere mai di sperare, è l’arma per vincere questa guerra".

Angelica Malvatani