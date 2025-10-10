Raccolta porta a porta: ecco le novità

Con l’autunno, può prendere il via il nuovo servizio per la raccolta differenziata porta a porta così come messo a punto dall’assessorato all’ambiente con l’Ecoelpidiense, prevedendo diverse novità che saranno comunicate alla cittadinanza nella raffica di assemblee pubbliche previste nei quartieri in vista della data del 17 novembre, quando le vecchie regole saranno sostituite dalle nuove. "Sarà attivato un servizio integrato e migliorato rispetto all’attuale per rispondere meglio alle esigenze e alle aspettative dei cittadini" fa sapere l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente parlando di un servizio di raccolta più moderno ed efficiente, con novità mirate per migliorare i risultati della raccolta differenziata "aumentando le percentuali che, grazie alla collaborazione dei cittadini, sono già oggi superiori agli obiettivi minimi fissati dalla normativa vigente". Percentuali che attualmente sono al 72%.

Nel merito del nuovo servizio, intanto va detto che sarà attivo anche nei giorni festivi, inoltre cambieranno i giorni di raccolta per carta vetro e sfalci potature, così come cambierà il colore dei sacchi della carta (da bianco ad azzurro). Altra novità, via i sacchetti a favore di un contenitore tipo secchiello per la raccolta del secco non riciclabile, ma cambieranno anche quelli per la raccolta degli oli vegetali esausti, così come i contenitori per la raccolta micro – Raee presso i rivenditori. Viene esteso l’orario di apertura del centro di raccolta e, altra novità viene attivata la tracciabilità dei conferimenti con identificazione degli utenti; potenziato il ritiro degli ingombranti; è già stato avviato il potenziamento del numero di cestini e contenitori per le deiezioni canine nelle aree verdi e pubbliche.

A servizio dei cittadini, per accompagnarli tra le novità ed effettuare una raccolta differenziata corretta, c’è la App Junker, scaricabile gratuitamente. Nel frattempo, sono state convocate le assemble (tutte alle ore 21): si comincia il 13 ottobre al centro (sala Gigli, ore 21), si prosegue il 14 ottobre a Marina Picena (presso sede associazione di quartiere); il 28 ottobre a Fonte di Mare; il 30 ottobre alla Corva; il 5 novembre al quartiere San Filippo (presso la sala conferenze della Croce Verde), il 6 novembre alla Faleriense e il 13 novembre a Cretarola. Infine, dal 27 ottobre al 15 novembre, al Centro del Riuso, si possono contenitori e materiale informativo. Info 800 983733.

Marisa Colibazzi