Raccolta rifiuti, avanti con Ecoelpidiense

Si punta sulla continuità con l’obiettivo di una migliore qualità. Questo è emerso dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo appalto del servizio raccolta rifiuti a Monte Urano, che vedrà ancora protagonista l’Ecoelpidiense dando seguito alla linea dei precedenti dieci anni ma implementandola con novità sostanziali e nuovi servizi. Soddisfazione nelle parole della sindaca Moira Canigola: "Un sistema della differenziata porta a porta che va avanti da un decennio che ha portato risultati importanti come il 75% percento di media con picchi addirittura maggiori. Questo grazie alla cittadinanza che si è sempre comportata benissimo. Nel nuovo appalto siamo partiti dalla convinzione che questa era la strada e non abbiamo cambiato tipologia e organizzazione della raccolta. Un grazie va a Laura Millevolte e Alessandra Corvaro che hanno curato direttamente il progetto dall’interno degli uffici. Parliamo di un appalto da 2milioni 131 mila euro, della durata di 5 anni e rinnovabili per altri 4 anni. L’aggiudicazione definitiva è arrivata il 19 maggio scorso, tra le quattro domande arrivate, se lo è aggiudicato l’Ecoelpidiense che continua il rapporto proficuo del passato. A breve partirà la campagna informativa anche quartiere per quartiere. L’obiettivo? Diciamo arrivare all’86%, una bella scommessa".

Per Francesco De Angelis dell’Ecoelpidiense è il primo appalto vinto nella nuova veste di amministratore: "Monte Urano è un modello amministrativo e di gestione, se tutti fossero gestiti cosi sarebbe più facile lavorare. Grazie ad uffici e alla sensibilità dei cittadini i problemi sono minimi. Abbiamo portato delle migliorie che potevano essere utili, guardando al pratico. Non conta solo la percentuale alta ma anche la qualità del raccolto che è altissima e questo fa la differenza grazie all’attenzione del cittadino nel conferimento e nella differenziazione". Ad illustrare le novità l’assessore Federico Giacomozzi: "Rispetto a dicei anni fa il porta a porta si è evoluto ed è cambiato molto. In pratica tenendo invariati i costi anche per i cittadini considerando tutto ciò che incide sulla Tari. Tra i nuovi servizi ad esempio la nuova gestione dell’ecocentro e del centro del riuso (direttamente dall’Ecoelpidiense) con l’ecocentro che sarà anche un punto informativo, l’ingresso con un badge che permetterà anche di avere un report e fare valutazioni importanti, lo spazzamento meccanizzato e combinato manuale delle strade. Inoltre i cestini per la deiezioni degli animali, il servizio ritiro rifiuti ingombranti a domicilio e le postazioni per piccoli rifiuti elettronici. Sarà anche disponibile un’app con tutte le info utili e saranno presenti anche apparecchiature di foto trappole per debellare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti".