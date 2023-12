Raccolta rifiuti, cambia il servizio

Cambia il servizio di igiene ambientale, o meglio viene ottimizzato, andando incontro alle esigenze della cittadinanza, manifestate più e più volte (anche attraverso interventi in consiglio comunale) da quando è cambiato il gestore della raccolta rifiuti. Innanzitutto, sono una novità gli orari degli ecocentri che entreranno in vigore dal 1 gennaio. Considerato che di domenica e in alcune ore del sabato, la frequenza degli accessi agli ecocentri è ridottissima, l’amministrazione ha ritenuto di modificare gli orari lasciando le fasce orarie in cui la fruizione dei centri raccolta è maggiore, destinando le risorse risparmiate alla implementazione della raccolta di vetro, cartone, ingombranti, servizi necessari e particolarmente richiesti sia dai cittadini che dalle attività commerciali, oltre che auspicati dagli amministratori per assicurare un miglior decoro nei giorni di festa nel centro storico, nelle piazze e nelle zone nevralgiche del territorio. E allora, gli ecocentri, il prossimo anno, resteranno chiusi la domenica, mentre il sabato, quello del capoluogo sarà aperto dalle 9 alle 13 e quello della zona Brancadoro (a Casette) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Passando alla raccolta vetro: per le utenze non domestiche (bar, ristoranti e strutture ricettive), la cadenza non sarà più quindicinale, ma settimanale. Sarà così anche per le utenze domestiche per le quali il servizio viene intensificato nel periodo natalizio, compreso tra le ultime due settimane di dicembre e le prime due di gennaio e, anche in questo caso, la raccolta sarà settimanale. Evidentemente, nelle settimane successive, si torna alla cadenza quindicinale. Sarà intensificata la raccolta del cartone delle utenze non domestiche che producono grandi quantità (supermercati e grande distribuzione). Inoltre, il servizio di raccolta degli ingombranti su prenotazione sarà implementato con l’inserimento di due turni aggiuntivi mensili, passando da 4 a 6 per poter così ridurre i tempi di attesa. Altra novità: l’attivazione del servizio di spazzamento manuale e svuotamento dei cestini la domenica dalle 6 alle 12,20 nelle principali piazza e spazi pubblici della città. "Dopo il primo periodo di sperimentazione condiviso con la ditta appaltatrice rispetto ai servizi previsti dal capitolato d’appalto – spiega l’assessore Paolo Maurizi – abbiamo ritenuto importante aggiornarne alcuni, per ottimizzare le risorse che mettiamo in campo".

m.c.