Raccolta rifiuti, sì alle isole tecnologiche

Cambiamenti in vista per la raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche del Borgo Marinaro. In pratica, scomparirà il servizio di raccolta porta a porta per essere sostituito dalle isole tecnologiche. "La novità sono proprio queste isole tecnologiche che saranno a servizio sia delle attività commerciali, sia dei cittadini – spiega l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente -. Verranno consegnate in settimana le apposite tessere e, in pratica, ogni cittadino potrà buttare l’immondizia in qualsiasi ora (non la sera, nel rispetto della quiete pubblica) di ogni giorno. Lo svuotamento sarà giornaliero, anche la domenica, e se ce ne fosse bisogno, anche più volte al giorno, grazie al sensore di riempimento".

La novità è stata concordata con l’Eco Elpidiense, gestore del servizio di igiene urbana, ed è stata pensata per evitare la presenza di sacchi dell’immondizia del porta a porta lungo le principali vie della città, migliorando così il decoro e la pulizia di zone frequentate da turisti e clienti. Per fornire ogni altra informazione utile a residenti e commercianti del Borgo Marinaro è stata indetto un incontro pubblico per domani sera, alle ore 21, presso il cineteatro ‘Gigli’.

Intanto però, i cittadini possono ritirare il badge utile per accedere alle isole tecnologiche (saranno 11, dislocate lungo le principali vie del Borgo nord e sud) presso il centro di distribuzione allestito nei locali del ‘Gigli’, aperto al pubblico da domani fino al 14 giugno: il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; il martedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Sul sito del Comune (www.elpinet.i) è contenuto anche l’elenco delle vie del Borgo Marinaro interessate da questa novità, insieme alle modalità di utilizzo della tessera e al corretto conferimento.