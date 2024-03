"Raccolta rifiuti, tanti cittadini segnalano disservizi"

"Sono molte le segnalazioni da parte dei cittadini di Montegiorgio che lamentano disservizi nella gestione della raccolta dei rifiuti, che leniscono anche il decoro urbano del paese". Parole del consigliere Claudio Ferracuti, capogruppo della lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che è pronto a presentare una nuova interrogazione. Nell’ultimo Consiglio comunale, infatti, era stata affrontata la questione del perché da oltre un anno non era stato ancora assegnata la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti alla ditta che aveva vinto l’appalto e si stava procedendo con la ditta attualmente in servizio con continue proroghe. L’assessore Alan Petrini, aveva precisato che il ritardo per l’affido del servizio era da imputarsi ad un ricorso al Tar che aveva fatto allungare la procedura. "La mia interrogazione aveva un motivo preciso – spiega Ferracuti – in primo luogo nella sentenza del Tar si evidenzia come il Comune venga invitato ad un confronto con la ditta vincitrice per arrivare ad una soluzione, ma offre già un indirizzo preciso. Detto questo va precisato che esistono da parte dei residenti numerose segnalazioni, di disservizi e disagi su cui presenterò un’altra interrogazione. Faccio un esempio, alcuni residenti in località Sant’Andrea quindi in pieno centro storico, hanno segnalato all’interno di un’area privata praticamente una discarica a cielo aperto, ma nonostante le segnalazioni al Comune e vigili urbani non hanno ricevuto nessuna risposta. Questo oltre e ledere il decoro urbano del paese, crea anche possibili complicazioni di carattere igienico sanitario. Come questa esistono altre segnalazioni che stiamo raccogliendo, ma sembra che da parte dell’Amministrazione non ci sia l’interesse a risolvere problemi che riguardano un servizio importante per la comunità; oltre ad avere un impatto sul contesto urbano. Avere discariche sotto casa non fa piacere a nessuno".