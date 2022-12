"Raccolti 300 quintali di rifiuti in un anno. Avanti ancora nel 2023"

"Non cambierà mai niente se non impareremo a prenderci cura del nostro territorio". Non è molto ottimista Sonia Trocchianesi (nella foto), anima agguerrita del gruppo ‘Nel nostro piccoli’, i volontari che girano per scarpate e campagne, sul lungomare e ovunque ci sia natura per togliere i rifiuti. Con la fine del 2022, anche per loro è tempo di bilanci e i numeri sono impietosi: "Questo gruppo dove tutti abbiamo i capelli bianchi e siamo per il 90 per cento pensionati o prossimi alla pensione, ha tolto al territorio di Fermo e Porto San Giorgio 300 quintali di rifiuti. Nessun riconoscimento da parte di nessuno, nessuna ammissione da parte delle autorità che il territorio ne avesse bisogno. Nessun trofeo, nessuna medaglia, anzi. Nessuno ha voluto fare niente per l’ambiente, nessuno di tutti quelli a cui abbiamo chiesto aiuto". Sonia racconta che ovunque si guardi ci sono rifiuti abbandonati, plastica, oggetti anche pericolosi di cui nessuno si cura: "Solo qualche giorno fa ho rinvenuto lungo la Pompeiana un grande residuo di plastica con un tubo, un oggetto abbandonato su cui è addirittura cresciuto il muschio e nessuno ci ha mai fatto caso. E ancora, copertoni di auto, mucchi di bottiglie, pupazzi di peluche e ogni rifiuto fantasioso che possa venirvi in mente. Per quanto passiamo di continuo, troviamo sempre nuovi abbandoni e sempre più fantasiosi, non si fa in tempo a ripulire che tutto torna da capo e ci sono vere e proprie discariche a cielo aperto che non interessano a nessuno. A noi interessano, invece, continueremo a dare fastidio, dispiace che ci si veda come avversari quando dovremmo tutti insieme remare nella stessa direzione. Per ora il bilancio è questo ed è pesante, speriamo nel 2023".