Raccolti all’Isc Nardi 615 kg di cibo

L’organizzazione di volontariato Centro di solidarietà Marche Sud tramite un post su Facebook ringrazia gli alunni, gli insegnanti ed i genitori dell’istituto comprensivo Nardi per aver aderito all’iniziativa DonaCibo: "Cari ragazzi, insegnanti, genitori, siamo a ringraziare ognuno di voi per aver promosso e portato a termine con generosità la nostra proposta. Il totale complessivo degli alimenti raccolti nelle varie scuole è stato 1.984 kg, di cui 614 raccolti nel vostro Istituto. Tutto il cibo raccolto sarà distribuito dai volontari alle oltre 60 famiglie in stato di indigenza presenti nel nostro circondario"