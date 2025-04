Raccontare l’artigianato attraverso il cinema

Raccontare il "saper fare" degli artigiani delle Marche e in particolar modo del fermano attraverso diverse modalità cinematografiche. È questo, in sintesi, l’obiettivo che si pone il progetto Area Cinema nato dall’incontro tra un professionista dell’artigianato di alto livello e un professionista dello spettacolo italiano. Il progetto Area Cinema incarna un’idea ambiziosa che prevede la fusione tra l’artigianato marchigiano, la narrazione del territorio e le professionalità del cinema, per arrivare a realizzare, da una parte, prodotti che siano fortemente caratterizzati da un’elevata qualità artigianale e, dall’altra, racconti cinematografici brevi e lungometraggi.

L’attore Ettore Belmondo ci ha detto: "Il nostro intento è quello di costruire storie per raccontare le imprese e le persone". Paolo Mattiozzi presidente di Federmoda Cna di Fermo ha posto l’accento anche sulla necessità di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’artigianato e "per far questo è importante comunicare in maniera diversa con i giovani. Vogliamo far nascere un centro di formazione artistica, strutturato su più livelli, strettamente a numero chiuso e con selezione all’ingresso e creare allo stesso tempo le condizioni ideali perché si sviluppi una sorta di HUB culturale, in cui giovani professionisti del cinema, della comunicazione, dell’artigianato, dell’immagine, del suono, del design industriale possano progettare, produrre e distribuire prodotti di vario genere e natura, ma che abbiano in comune la stessa idea di base: le persone, il territorio, il racconto.

Creare un centro culturale che unisca l’artigianato marchigiano, con la sua tradizione secolare, e la produzione audiovisiva, stimolando un dialogo tra passato e futuro, artigianato e nuove tecnologie. Questo hub diventerà un punto di riferimento per la comunità locale e internazionale per raccontare storie, tradizioni e innovazioni". Un primo importante passo per dare concreta attuazione al progetto sarà la Masterclass in programma il 26 e il 27 aprile a Porto Sant’Elpidio.

Vittorio Bellagamba