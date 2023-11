Raccontare l’impegno dei ragazzi disabili: l’incontro in Comune L'incontro del 10 novembre a Monte Urano ha come obiettivo quello di raccontare il lavoro dell'associazione L'Alveare, che sviluppa a Osimo un progetto per alimentare le capacità dei ragazzi disabili. La missione di Frolla è quella di promuovere l'inclusione sociale.