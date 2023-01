’Radice di due’ chiude i festeggiamenti di Natale a Grottazzolina

Il cartellone di ‘Natale al Borgo’, che ha animato Grottazzolina per circa un mese, chiude le manifestazioni natalizie con uno spettacolo di prosa dedicato alle famiglie. Oggi alle 17.30, gli attori Manu Latini e Ombretta Ciucani saranno protagonisti, nella sala John Lennon, della piéce teatrale ‘Radice di due’, scritta da Adriano Bennicelli per la regia di Manu Latini. Testo vincitore del prestigioso premio di scrittura teatrale ‘Diego Fabbri’ nel 2006, è la storia di un uomo alle soglie della pensione, che fa il consuntivo della sua vita. Lo accompagna una donna e lo fa da quando erano bambini. Tom e Gerri, l’uomo e la donna: bambini, adulti, vecchi. Ricordi, emozioni e giochi di sessant’anni di vita insieme, tra alti e bassi, tra prendersi e lasciarsi, raccontati con la voglia di sorridere anche delle difficoltà. In fondo, lei e il suo giocare col mondo sono l’eccezione, mentre lui e il suo rifiuto della matematica sono la regola.

È una storia d’amore, di matematica e di sentimenti. Uno spettacolo brillante, con risvolti dolci e amari, per divertirsi e per riflettere, per sorridere, ridere e sognare. Manu Latini si è formato a Roma all’Accademia Rosebud e alla Piccola Accademia di Stefano Yurgens è il direttore artistico di ‘Progetto Musical’ cui cui ha firmato produzioni di successo come: ‘Pinocchio’, ‘Hercules il Musical’, ‘Taxi a due piazze’. Ombretta Ciucani vanta esperienze di successo come attrice e ballerina in varie produzioni teatrali. Biglietti interi 10 euro, 5 euro ridotto, per informazioni 345-2346975.

a. c.