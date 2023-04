Radiografia negata a malata oncologica

E’ basito, amareggiato e arrabbiato, il marito di una paziente oncologica elpidiense (quasi 60enne, affetta da un tumore al seno che si è rivelato particolarmente aggressivo) che, dovendo fare una radiografia urgente al torace per una improvvisa e insistente tosse, si è sentita obiettare dal tecnico in servizio alla radiologia del presidio elpidiense "che l’apparecchiatura era in standby e che comunque l’esame non si poteva fare lì e che mia moglie avrebbe dovuto farlo nell’ospedale in cui è in cura". A nulla sono valse le insistenze, anche accalorate, del marito dinanzi a un rifiuto imprevisto e incomprensibile: "Avevamo l’impegnativa del medico di base per un accesso diretto all’esame in questione che doveva essere fatto, in tempi rapidi per consentire ai dottori che seguono mia moglie, (è in cura all’ospedale di Macerata) di valutare se e come procedere col ciclo di chemioterapia". "Significa - aggiunge – che chi è in cura a Milano o in qualsiasi altra parte, dovrebbe spostarsi per un esame del genere anziché farlo nella zona di residenza? Che senso ha?". Lo sconcerto del momento, era stato superato dall’urgenza di trovare il modo di fare quella radiografia. La coppia ha provato alla radiologia di Fermo: "Era strapieno e ci sarebbe voluto un sacco di tempo. Così, già provati, abbiamo ripiegato su un centro privato di Porto Sant’Elpidio. Non c’era posto, ma lo hanno cercato e trovato in un attimo, nella sede distaccata di Civitanova e mia moglie è riuscita a fare l’esame". A pagamento. Ma quel ‘no’ "di cui non abbiamo capito il motivo, ci ha fatto male. Di solito, troviamo gentilezza e disponibilità, come dovrebbe sempre essere quando un paziente, per di più oncologico, si rivolge a un servizio sanitario. Stavolta, non è stato così" è lo sfogo, amaro, di un marito in cui il dispiacere per l’accaduto è acuito dalla comprensibile ansia per la salute della moglie.