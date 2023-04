"Radiologia, poco personale ed esami ridotti ad Amandola"

I principali disagi per i pazienti che si rivolgono alle prestazioni sanitarie sono legati al personale sotto dimensionato, il Comitato per la tutela della salute dei Sibillini evidenzia la situazione della radiologia e invita le istituzioni a potenziare il personale per ridurre il tempo delle prestazioni. "Nel caso specifico stiamo parlando della diagnostica radiologica – spiega Luisa Di Venanzi, presidente del Comitato – che ad Amandola se da un lato sembra essere migliorata, vista la presenza di tre medici radiologi, che a turno si alternano al Vittorio Emanuele II, provenendo da Fermo, paradossalmente, dall’altra ha visto ridursi drasticamente il numero degli esami, ad esempio ecografici, che sono passati da 12 a 4 esami al giorno. Dopo l’ultimo pensionamento del radiologo più anziano del Vittorio Emanuele II, ad Amandola, l’attesa del referto, che prima era di 3 o 4 giorni ora è di 12 giorni feriali. Altra novità che riguarda l’utenza sanitaria montana, è data dall’impossibilità di poter aggiungere sull’impegnativa di prenotazione la dicitura urgente, prerogativa spettante a Fermo". Situazione che ha creato un certo sconcerto fra i residenti dell’area montana.

"Molti utenti adirati – continua Venenzi – hanno telefonato a Fermo, senza poter avere alcuna spiegazione. Pertanto, queste persone sono state ovviamente costrette a rivolgersi al servizio privato. Si va quindi delineando una situazione paradossale, se non fosse provocata da un’intenzione radicata da tempo. Cioè la necessità di rivolgersi al privato per colmare le lacune del servizio pubblico. Alcune regioni, hanno compensato la grave mancanza, importando personale medico da Cuba. Perché non fare altrettanto per le Marche? Un capitale umano di vitale importanza, da recuperare, dato che molte migliaia di medici italiani hanno preferito espatriare".

a. c.