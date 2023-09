Raduno delle mitiche Porsche a Porto San Giorgio: 18esima edizione del Meeting356 & friend's

A Porto San Giorgio domenica prossima, 24 settembre, andrà in scena la 18esima edizione del Meeting356 & friend’s” organizzata dal club “Quelli di Porto San Giorgio” capitanato da Paolo Ascani il quale presenta brevemente il programma dell’iniziativa: “Si tratta della manifestazione che ogni fine estate proponiamo alla cittadinanza di porto San Giorgio. Saranno presenti auto e gentleman drivers provenienti da molte regioni italiane proprietari di auto storiche e recenti: “Dalla piccola Porsche 356, capolavoro costruita a cavallo degli anni 50, fino alle attuali potenti 911 turbo per poi entrare nella “fantascienza” delle attuali auto elettriche. Il sogno di Ferdinand Porsche, autore pure del mitico Maggiolino Volkswagen, è stato quello dell’innovazione per la quale nell’ambiente delle gare sportive è stato vincitore su ogni circuito e nei deserti di tutto il mondo”. Il programma di domenica prossima contempla intorno alle ore 9, nel viale della Stazione il ritrovo dei partecipanti e nei centralissimi bar Florian e 900 sarà offerto loro il caffè di benvenuto con i saluti del sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, e dell’amministrazione comunale tutta; alle ore 11,30 sfilata delle auto nelle vie del centro cittadino per arrivare sul lungomare dove nello chalet del “Cozzaro Nero” sarà offerto un aperitivo con cozze locali e bollicine della cantina Firmanum di Montottone. Poi, scortati dalla sempre presente pattuglia della polizia stradale di Fermo, i partecipanti effettueranno il percorso sulle colline del Fermano che porterà all’hotel Bellavista di Porto San Giorgio per degustare un lunch a base di pesce. Intorno alle 16 il rientro.