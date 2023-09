Raduno Porsche con 108 equipaggi

Raduno bagnato, raduno fortunato: è proprio il caso di affermarlo per il 18esimo “meeting356&friends” che, nonostante la pioggia, ha fatto registrare domenica scorsa un grande successo con la partecipazione di ben 108 equipaggi da ogni parte d’Italia. Del resto chi partecipa lo fa anche per la cordiale accoglienza che sa di avere a Porto San Giorgio e l’impeccabile organizzazione da parte di “Quelli di Porto San Giorgio”, il club di cui è presidente, Paolo Ascani. Soddisfatto quest’ultimo che insieme all’amministrazione comuna, rappresentata dal sindaco Valerio Veslrini e gli assessori alla cultura Carlotta Lanciotti e al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, ha portato i saluti della città ai piloti. Di spicco, oltre alle rarissime porsche356 costruite a cavallo degli anni 50, la presenza della mitica porsche 906 Carrera 6 del 1966 che ha partecipato alla famosa corsa della 24 Ore di Le Mans nel 1968 sfidando Ford e Ferrari. Di questi rarissimo modello sono stati costruiti solamente 4 esemplari di cui 2 sono esposti al museo porsche di Stoccarda! È stata la ciliegina sulla torta e la soddisfazione degli organizzatori. Caffè di benvenuto per i partecipanti al Florian e 900, per poi recarsi al lungomare per aperitivo a base di cozze e vino della cantina firmanum presso lo chalet del Cozzaro Nero e poi un piccolo lunch presso il Bellavista hotel.