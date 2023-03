Raffica di furti e patenti false Un arresto e quattro denunce

Un arresto e quattro denunce è questo il bilancio dell’attività per il contrasto all’illegalità messa in campo dai carabinieri. I militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio hanno fermato e controllato un pregiudicato trentenne ucraino. Il giovane circolava con una costosa bicicletta del valore di circa 4.000 euro, risultata essere oggetto di un furto ai danni di un 65enne del posto. Il mezzo a due ruote è stato sequestrato per la successiva restituzione al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri di Fermo hanno invece rintracciato e arrestato un 35enne fermano, pregiudicato, gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, del tribunale di Napoli, poiché ritenuto colpevole del reato di rapina. Il colpo era stato messo a segno a Napoli il 5 febbraio 2022 ai danni di un’anziana. Il rapinatore è stato trasferito nella casa di reclusione di Fermo. A Montegranaro, i militari della locale stazione hanno individuato e denunciato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate un giovane napoletano, già noto per altri precedenti. L’uomo è stato riconosciuto quale autore del pagamento di una consumazione alcolica in un esercizio del posto con una banconota da venti euro falsa. A Porto San Giorgio i carabinieri hanno fermato, controllato e denunciato un 25enne egiziano che, nei pressi di Lido Tre Archi, circolava alla guida di una vettura, esibendo una patente di guida estera palesemente falsa. Il giovane perciò è stato sanzionato anche per guida senza patente. Il documento di guida è stato sequestrato. I militari dell’Arma di Monte Urano hanno, infine, denunciato per guida sotto l’influenza di alcol un argentino 35enne, già noto per altre vicende, che aveva provocato un incidente, danneggiando altre auto in sosta. La patente dell’uomo è stata ritirata.

Fabio Castori