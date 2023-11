Raffica di furti nelle case tra Tirassegno e Salette

Hanno atteso il momento propizio e poi sono entrati in azione lasciando dietro di loro una lunga scia di furti. E’ accaduto l’altro ieri in zona Tirassegno e in contrada Salette di Fermo. Cinque i colpi messi a segno in un lasso temporale che va dalle 18 alle 21 e tutti in abitazioni. I ladri hanno atteso che in casa non ci fosse nessuno per poi forzare gli infissi e introdursi negli immobili. Una volta dentro hanno trafugato denaro oro e gioielli. I padroni di casa, fuori per lavoro o per fare la spesa, hanno trovato l’amara sorpresa al loro rientro a casa e hanno subito allertato polizia e carabinieri. Gli investigatori, dopo aver raccolto tutti gli elementi, hanno avviato le indagini. La pista più battuta è quella dei pendolari del crimine, ovvero una banda specializzata venuta in trasferta a Fermo da fuori regione. Banda che molto probabilmente ha un basista in zona, visto che conosceva bene le abitudini delle persone.

fab. cast.