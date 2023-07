Raffica di truffe: quindici denunciati

Al termine di mirate attività investigative, nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato per truffa 15 persone responsabili di vari raggiri. Nel primo caso un residente di Falerone, aveva messo in vendita un paio di sci, i malfattori con astuzia hanno spinto la vittima a effettuare un bonifico, ma in realtà erano riusciti a fasi accreditare 3.700 euro su una carta Postepay risultata di proprietà delle persone denunciate. Sempre a Falerone sarebbe stato registrato un caso simile, questa volta i militari della Stazione locale, hanno denunciato quattro individui provenienti dalla provincia di Brindisi per truffa in concorso. I soggetti sono riusciti a convincere il proprietario di una moto Harley Devids messa in vendita da un residente. Il proprietario del mezzo era convinto di effettuare una transazione a suo favore per un valore di 2.500 euro, in realtà il denaro era finito su una carta Postepay sempre riconducibile ai truffatori.

Nel corso delle ultime settimane sono stati segnalati altri casi di truffe informatiche, i carabinieri sono sempre riusciti a risalire alle identità dei malfattori. Un pregiudicato residente a Taranto che fingendosi un operatore di una piattaforma online di strumenti finanziari, è riuscito a farsi accreditare da un residente un bonifico 1.750 euro su un conto corrente a lui riconducibile. Una donna rumena residente in Calabria, con il pretesto di vendere un tagliaerba è riuscita a farsi accreditare 1.100 euro, una volta fatta la transizione la donna è sparita.

Le ultime due denunce sono state effettuare dai carabinieri di Fermo nei confronti di due napoletani pregiudicati. I soggetti, a bordo di un’autovettura noleggiata, hanno orchestrato una truffa ai danni di una donna anziana, presentandosi come postini incaricati di ritirare una somma di 5.000 euro e gioielli in oro, al fine di saldare presunte pendenze penali a carico della figlia. Infine, un truffatore è stato denunciato a Monte Urano dai carabinieri della stazione locale. Si tratta di un residente di Monte Urano pregiudicato che è riuscito a ingannare una donna del posto, convincendola a consegnargli 250 euro per stipulare una falsa polizza assicurativa.

Alessio Carassai